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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Учёные против нацистов: в Steam вышла паранормальная стелс-стратегия Sumerian Six в ...

Учёные против нацистов: в Steam вышла паранормальная стелс-стратегия Sumerian Six в ...

Учёные против нацистов: в Steam вышла паранормальная стелс-стратегия Sumerian Six в духе Commandos и Shadow Gambit: The Cursed CrewИздатель Devolver Digital и разработчики из студии Artificer (Showgunners) сообщили о выходе тактической стелс-стратегии Sumerian Six в антураже альтернативной Второй мировой войны.

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