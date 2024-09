Учёные против нацистов: в Steam вышла паранормальная стелс-стратегия Sumerian Six в духе Commandos и Shadow Gambit: The Cursed CrewИздатель Devolver Digital и разработчики из студии Artificer (Showgunners) сообщили о выходе тактической стелс-стратегии Sumerian Six в антураже альтернативной Второй мировой войны.