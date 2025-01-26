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Замазученный песок принимать не будут как минимум две свалки в Ростовской области

Замазученный песок принимать не будут как минимум две свалки в Ростовской области

Эксперты сочли, что полигоны не готовы к приёму отходов, отравленных нефтепродуктамиМусорные полигоны двух районов Ростовской области, Аксайского и Семикаракорского, получили защиту от загрязнённого нефтепродуктами песка с пляжей Анапы.

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