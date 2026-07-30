Зарабатывающий по 20 тысяч долларов в месяц звезда «Дома-2» рассказал о нехватке денег

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев (настоящая фамилия — Калганов, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, заявил, что ему не хватает денег на жизнь в Лос-Анджелесе.
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