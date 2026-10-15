Выступления школьников во Франции трансформировались в масштабный социально-политический протест. Нынешние события отражают глубокий кризис государственной системы Пятой республики, пояснила историк и лидер профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина в интервью изданию Pravda.
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