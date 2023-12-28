Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    Совершенно верно! И внедрили еще трехдневное голосование с неподконтрольным электронным голосованием.  С КОИБами был ...Против Путина раз...
  • Валерий Ворожищев
    И снова вопрос упирается  в социальную справедливость. Кто посмел дешёвой, безграмотной, сельской проститутке легко з...Против Путина раз...
  • владимир тычинин
    Если власть не хочет решать проблему созданную еюже то решать её будут граждане ...значит будет возрождение движений ...НОВАЯ ПРОБЛЕМА

СК, пересмотри своё решение по Галкину и Пугачёвой!

СК, пересмотри своё решение по Галкину и Пугачёвой!

Как сообщается, СК не стал возбуждать дело против Пугачёвой и Галкина* по статье о фейках. Следственный комитет, понимаете ли, не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* по статье о фейках против российской армии и вернул материалы в столичное ГУ МВД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Якобюк
песок, вообще не понятно что это там делает
Ответить
4 час.
Галина Смирнова
За деньги Пугачевой можно выкупить не один десяток иноагентов...
Ответить
3 час.
РУ
Раиса Утропова
Да и Бастрыкина тоже надо проверить.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх