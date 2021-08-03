Иордания начала сближение с Ираном – Израилю грозит новый фронт на востоке?

Фото: Ehab Othman / Roverimages / Globallookpress Аналитическая группа Катехон Сближение между Иорданией и Ираном ставит под вопрос будущее американо-израильско-суннитской коалиции, которую Вашингтон последовательно формировал последние десятилетия.
Фото: Ehab Othman / Roverimages / Globallookpress Аналитическая группа Катехон Сближение между Иорданией и Ираном ставит под вопрос будущее американо-израильско-суннитской коалиции, которую Вашингтон последовательно формировал последние десятилетия.
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