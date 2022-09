Naughty Dog объяснила «ремейковость» The Last of Us Part I, американский школьник опубликовал 2,5 часа прохождения обновлённой TLoU, в Сеть слили видео с финальным босс-файтом в ремейке System Shock, журнал Game Informer рассказал о новшествах в боевой системе God of War: Ragnarök, Джейсон Шрайер подтвердил часть слухов касательно новой Assassin’s Creed, AMD провела презентацию нового семейства процессоров Ryzen 7000, Ar .