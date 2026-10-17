Филиппины: четыре боевика, связанные с Группой Давла Исламия-Хасан (DI-HG), были убиты в барангае Тапаян в городе Султан-Мастура, провинция Магинданао-дель-Норте, автономный район Бангсаморо на мусульманском Минданао (BARMM), во второй половине дня 16 октября во время столкновений с силами безопасности во время операции.