Филиппины: четыре боевика, связанные с Группой Давла Исламия-Хасан (DI-HG), были убиты в барангае Тапаян в городе Султан-Мастура, провинция Магинданао-дель-Норте, автономный район Бангсаморо на мусульманском Минданао (BARMM), во второй половине дня 16 октября во время столкновений с силами безопасности во время операции.
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