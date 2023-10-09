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Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте

Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте

Психология рекордовПомимо того, что у человека есть физические данные, талант, сила воли, упорство, главным фактором удачи является позитивный настрой: насколько он сам верит в свои силы и какой у него уровень психологической подготовки.

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