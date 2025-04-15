Глава МИД Ирана Аракчи пригласил спецпосланника США Уиткоффа в Тегеран

По информации издания Israel Hayom, ссылающегося на осведомлённые источники, в ходе прошедших на прошлой неделе переговоров в Омане глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу посетить Тегеран.