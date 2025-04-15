Глава МИД Ирана Аракчи пригласил спецпосланника США Уиткоффа в Тегеран

По информации издания Israel Hayom, ссылающегося на осведомлённые источники, в ходе прошедших на прошлой неделе переговоров в Омане глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу посетить Тегеран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии