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Как сообщить мужу о беременности: идеи

Как сообщить мужу о беременности: идеи

В вашей жизни произошло долгожданное событие. Вы скоро станете мамой. А, может, это уже вторая или третья беременность? Как теперь сообщить эту радостную новость своему супругу? Способов сообщить масса, главное приложить к этому фантазию.

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