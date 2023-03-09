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Серик Сапиев о травле борца Мусиханова: «Я бы хотел попросить наш народ забыть об этой ситуации»

Боксер Серик Сапиев попросил казахстанцев забыть о его конфликте с борцом Зелимханом Мусихановым. Ранее появилась информация о том, что громкий конфликт между Сериком Сапиевым и Зелимханом Мусихановым «обернулся для молодого борца отчислением из спортивного колледжа, а для членов его семьи – увольнением с работы».

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