Пограничники изъяли более 11 тонн серого морского ежа с браконьерского судна на юге Сахалина

Пограничники обнаружили на браконьерском судне на юге Сахалина 11 тонн морского ежа. Улов изъяли в морском порту города Невельска, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
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