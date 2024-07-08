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Пограничники изъяли более 11 тонн серого морского ежа с браконьерского судна на юге Сахалина

Пограничники изъяли более 11 тонн серого морского ежа с браконьерского судна на юге Сахалина

Пограничники обнаружили на браконьерском судне на юге Сахалина 11 тонн морского ежа. Улов изъяли в морском порту города Невельска, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

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