В России самокатчиков и велосипедистов будут штрафовать за нарушение правил

Этот законопроект был принят Госдумой 10 июля Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил направлять штрафы за нарушения правил дорожного движения на электросамокатах и велосипедах на развитие инфраструктуры для этих видов транспорта, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии