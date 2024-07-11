В России самокатчиков и велосипедистов будут штрафовать за нарушение правил

Этот законопроект был принят Госдумой 10 июля Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил направлять штрафы за нарушения правил дорожного движения на электросамокатах и велосипедах на развитие инфраструктуры для этих видов транспорта, передает ТАСС.