Астраханское УФАС: почти на треть выросло количество жалоб на подключение к газовой сети

В основном, заявители жалуются на срывы сроков подключения. Как сообщило Астраханское управление ФАС России, за неполный третий квартал 2024 года антимонопольное ведомство получило более 40 жалоб на нарушения при подключении к сети газораспределения.
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