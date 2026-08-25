Death Of Europe's Industrial Base: 140,000 VW Jobs At Risk As Union Brands Turnaround Plan "Cloud Cuckoo Land" If further evidence is needed to support Nomura analysts' view that Europe's 18-month election cycle, which is kicking off now, will accelerate the continent's shift toward potential right-wing political victories, look beyond years of nation-killing mass migration under progressive governments.
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