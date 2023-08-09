На пульсе времени

2 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    Слезь с дивана - покажи что и как!Генералы начали г...
  • Элла (Аверьянова)
    Как не покупали сырую нефть? Ещё как покупали! Нефтепровод "Дружба" опять в работе.Русская щедрость ...
  • Поля Русс
    🤣Отрезвляющая прав...

Генерал Милии: Из-за поставок боеприпасов Киеву, США не собираются испытывать снарядный голод

Генерал Милии: Из-за поставок боеприпасов Киеву, США не собираются испытывать снарядный голод

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, выступил в интервью изданию Washington Times и сообщил о том, что отправка боеприпасов на Украину привела к критическому опустошению арсеналов и сама Америка осталась безоружной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх