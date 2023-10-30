СМИ узнали о рекомендации США для Израиля проводить точечные операции в Газе

Администрация президента США Джо Байдена подтолкнула Израиль к проведению ограниченной наземной операции в секторе Газа, передает 29 октября газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии