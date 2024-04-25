Комнатное растение Хемоципарис (Chamaecyparis)

К роду относится 7 видов. Иное название хемоципариса - кипарисовик. В природе это красивые хвойные деревья от 25 до 70 метров высотой, прочная и легкая древесина которых очень ценится и используется в производстве.
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