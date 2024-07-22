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Закон и Порядок

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Вучич заявил, что Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией

Вучич заявил, что Запад готовится к прямому военному конфликту с Россией

Президент Сербии Александар Вучич © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС Президент Сербии также отметил, что при этом западные страны хотели бы вести военные действия на расстоянии, "через кого-то другого" БЕЛГРАД, 22 июля.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Видимо перенаселение на западе, хотят уменьшить численность населения.
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13 час.

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