Чжао Синьтун нокаутировал Брауна во второй день турнира в Челтнеме

Оливер Браун проиграл первому номеру в мировом рейтинге Чжао Синьтуну со счетом 1-4 во втором раунде турнира British Open 2026 Чжао Синьтун (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Чжао Синьтун одержал комфортную победу над Оливером Брауном со счетом 4-1 во втором раунде на турнире British Open 2026.