6 книг, которые нужно прочесть в ноябре, чтобы жизнь заиграла новыми красками!

Теплый плед, кофе, настольная лампа… Для меня – осень самое уютное время для чтения. Что почитать промозглым ноябрем, чтобы подумать, помечтать, вдохновиться, посмеяться? Мы подобрали 6 книг-ощущений, а они осенью, как и в любое другое время года, должны быть разными.