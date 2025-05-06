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Фицо заявил о попытках наказать его за участие в праздновании Дня Победы

Фицо заявил о попытках наказать его за участие в праздновании Дня Победы

МИХАЛОВЕЦ, 6 мая, ФедералПресс. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что после решения посетить торжественные мероприятия 9 мая в Москве ему начали поступать угрозы и предупреждения о возможных последствиях.

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