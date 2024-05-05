Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения СВО на авдеевском направлении

На импровизированной сцене артисты исполнили концерт, основу музыкальной программы которого составили песни Юлии Чичериной, написанные по стихам известного писателя Александра Проханова.
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