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Царьград

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CENTCOM перенаправило 94 судна в рамках блокады Ирана

CENTCOM перенаправило 94 судна в рамках блокады Ирана

Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило о перенаправлении 94 судов с 14 июля в рамках морской блокады Ирана.

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