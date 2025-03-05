Вместо бизнеса ушел на СВО: китаец получил гражданство и предпочел поддержать российских солдат Ольга БезродняяВ последние годы российское общество стало свидетелем множества историй, связанных с военной службой.
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