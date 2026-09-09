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Нижегородская правда

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Заслуженного педагога Татьяны Родиной не стало на 68 году жизни

Заслуженного педагога Татьяны Родиной не стало на 68 году жизни

Вчера, 8 сентября, заслуженный педагог, учитель МБОУ «Школа №24» Татьяна Родина ушла из жизни в возрасте 67 лет.

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