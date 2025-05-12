В УМВД России по Псковской области поступила благодарность от жительницы Себежского района

В Управление МВД России по Псковской области поступила благодарность от жительницы города Себежа, которая выразила признательность сотрудникам Отделения МВД России «Пыталовское» за их профессионализм и отзывчивость в сложной ситуации.
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