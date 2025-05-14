НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Рантанен набрал 19 очков в 11 матчах за «Даллас» в плей-офф. Это 3-й результат в истории НХЛ для игроков, перешедших на дедлайне в том же сезоне

Рантанен набрал 19 очков в 11 матчах за «Даллас» в плей-офф. Это 3-й результат в истории НХЛ для игроков, перешедших на дедлайне в том же сезоне

Форвард «Старс» отметился результативной передачей в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (3:1, 3-1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх