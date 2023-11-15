СМИ пишут о запрете концертов Моргенштерна в ОАЭ. В чем причина?

Телеграм-канал Mash указал, что это произошло из-за нарушения местных запретов и законов. Опрошенный Business FM эксперт в области права считает, что у рэпера отсутствует лицензияКонцерты российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) запретили в ОАЭ.
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