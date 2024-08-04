На Западе рассказали, что необходимо Украине для захвата Крыма

федор

Баррос специалист из тебя по России , как из коровы - фигуристка. Дебил ! Будешь наблюдать как ваши самолёты будут гореть и ничего вам твари не поможет… Россия великая держава и демонстрировала это уже не раз . А вы пиндосы позорные и ещё трусливые к тому же. Так что на кукане мы вас вертели садомит поганый.