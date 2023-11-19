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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев – 1-й вратарь с 10 победами в этом сезоне НХЛ. Он отразил 25 из 28 бросков в игре с «Далласом»

Голкипер «Эвеланш» отразил 25 из 28 бросков в игре регулярного чемпионата с «Далласом» (6:3).  Победа стала для россиянина 3-й подряд.

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