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На 3000 рублей больше. В квитанции ЖКХ впишут новый неприятный сюрприз

На 3000 рублей больше. В квитанции ЖКХ впишут новый неприятный сюрприз

Российским гражданам рассказали об изменениях в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Многие уже начали получать платежки с новыми, повышенными цифрами, а кому-то это только предстоит сделать в ближайшее время, сообщает PRIMPRESS.

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