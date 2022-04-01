На 3000 рублей больше. В квитанции ЖКХ впишут новый неприятный сюрприз

Российским гражданам рассказали об изменениях в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Многие уже начали получать платежки с новыми, повышенными цифрами, а кому-то это только предстоит сделать в ближайшее время, сообщает PRIMPRESS.
Российским гражданам рассказали об изменениях в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Многие уже начали получать платежки с новыми, повышенными цифрами, а кому-то это только предстоит сделать в ближайшее время, сообщает PRIMPRESS.
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