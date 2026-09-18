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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лунев про свой прайм: «Он никуда и не уходил. Мы же не роботы, можем ошибаться – это нормально. Главное – стабильность на хорошем уровне. Я стараюсь»

34-летний вратарь московского « Динамо » Андрей Лунев уверен, что до сих пор сохраняет отличную форму.

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