Израиль отклонил требование Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Израиль отклонил требование Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Палестине.
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