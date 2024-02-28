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Общественная служба новостей

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Хирург Вдовин порекомендовал Догилевой не делать пластику из-за веса

Врач Александр Вдовин выразил свое мнение о внешности актрисы Татьяны Догилевой. Согласно его рекомендации, как сообщает портал «Страсти», пластическая операция не является оптимальным решением из-за лишнего веса актрисы, поэтому он рекомендует ей другие способы борьбы с излишними килограммами.

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