Хирург Вдовин порекомендовал Догилевой не делать пластику из-за веса

Врач Александр Вдовин выразил свое мнение о внешности актрисы Татьяны Догилевой. Согласно его рекомендации, как сообщает портал «Страсти», пластическая операция не является оптимальным решением из-за лишнего веса актрисы, поэтому он рекомендует ей другие способы борьбы с излишними килограммами.