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Афганистан. Кто виновен в гибели 43 польских солдат?

Афганистан. Кто виновен в гибели 43 польских солдат?

Результат вооруженной агрессии и последующей оккупации Афганистана был предопределен с самого ее начала, с 2001 года.

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Михаил Фадеев
Жаль, что маловато пшеков со товарищи афганцы отоварили....
v2794 Валерий
У пшеков есть ходовое словечко-курва, вот я искажу, загнулись курвы, но жаль маловато!
Иван
кто послал этих поляков на войну НАТО, тот и виноват, Дуда!
Борис Осипов
Борис Виленский
Американцы всегда готовы воевать до последнего поляка или хохла. Сами умирать не очень хотят.

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