Афганистан. Кто виновен в гибели 43 польских солдат?

Только новостиПолитикаАфганистан. Кто виновен в гибели 43 польских солдат? Результат вооруженной агрессии и последующей оккупации Афганистана был предопределен с самого ее начала, с 2001 года.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМФМихаил ФадеевЖаль, что маловато пшеков со товарищи афганцы отоварили....v2794 ВалерийУ пшеков есть ходовое словечко-курва, вот я искажу, загнулись курвы, но жаль маловато!Иванкто послал этих поляков на войну НАТО, тот и виноват, Дуда!БОБорис ОсиповБорис ВиленскийАмериканцы всегда готовы воевать до последнего поляка или хохла. Сами умирать не очень хотят.Комментировать
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