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Тульские новости

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В Тульской области утвердили итоги выборов в Госдуму

В Тульской области утвердили итоги выборов в Госдуму

Явка избирателей в Тульской области составила 52,88%, «Единая Россия» набрала 52,96% голосов, победителями по одномандатным округам стали Юрий Бровко и Надежда Школкина.

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