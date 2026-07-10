Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал изображение «иконы, благословляющей русорез» на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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