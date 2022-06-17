Вечерняя Москва

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Спрос на жилье в Москве упал на 50-60 процентов

Спрос на жилье в Москве упал на 50-60 процентов

Спрос на жилье в Москве упал на 50-60 процентов. Такая же ситуация наблюдается и в коммерческом секторе, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 17 июня.

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