Спрос на жилье в Москве упал на 50-60 процентов. Такая же ситуация наблюдается и в коммерческом секторе, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 17 июня.