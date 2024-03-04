Русская весна
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Русская весна

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  • Александр Ляшенко
    Аноним под кличкой "Русская весна", а ты подлый ТРУС! Под грифом "срочно" ты падаль. написал: " Хлопок произошел на ж...СРОЧНО: Подрыв же...
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«Это будет проблемой»: спикер польского Сейма о невозможности ввода войск НАТО на Украину (ВИДЕО)

«Это будет проблемой»: спикер польского Сейма о невозможности ввода войск НАТО на Украину (ВИДЕО)

Спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня высказался о невозможности ввести войска НАТО в зону боевых действий на Украине.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха  ,,БРАТСТВО,,  ,  ,,ОДИН за ВСЕХ  и ВСЕ  за ОДНОГО,, .... Я ВАС УМОЛЯЮ , КАКАЯ МАТЬ ИХ 5-статья ? , ВЫ Турцию ВСПОМНИТЕ  как  НАТО ОТКРЕСТИЛОСЬ  от  БАСУРМАН  когда те  СБИЛИ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ ( тогда НАТО испугались  РОССИИ Е на  ШУТКУ )  . В САМОМ НАТО 5-статейку ещё  НАДО ,,ЗАСЛУЖИТЬ,, ,  быть ,,ИЗБРАННЫМ,, , МАЛО  быть в  НАТО , США  например   100% НЕ ЗА КАЖДОГО ВПРЯГУТСА  а вот за Америку % 70-90   ШЕСТЕРОК ПОБЕГУТ ЗАЩИЩАТЬ ....!!!
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8 час.
Александр Свитайло
Все дело в огромных деньгах, которыми подпитывается военное производство. Сейчас США строго контролируют этот вопрос и заставляют своих НАТОвских европейских шестерок покупать оружие только американского производства. Не зря у них на этой почве такой рост ВВП, потому что миллиарды туда вливаются. А когда Макрон захотел точно так же загрузить свои военные заводы, америкосы ему сказали не рыпаться, а искать снаряды на стороне.... Вот он и попробовал запустить тему с вводом европейских сил повоевать на территории Хохлрейха, чтобы хотя под этим соусом можно было запустить свою военную промышленность и получать огромное финансирование
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8 час.

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