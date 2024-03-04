«Это будет проблемой»: спикер польского Сейма о невозможности ввода войск НАТО на Украину (ВИДЕО)

Ха ха ха ,,БРАТСТВО,, , ,,ОДИН за ВСЕХ и ВСЕ за ОДНОГО,, .... Я ВАС УМОЛЯЮ , КАКАЯ МАТЬ ИХ 5-статья ? , ВЫ Турцию ВСПОМНИТЕ как НАТО ОТКРЕСТИЛОСЬ от БАСУРМАН когда те СБИЛИ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ ( тогда НАТО испугались РОССИИ Е на ШУТКУ ) . В САМОМ НАТО 5-статейку ещё НАДО ,,ЗАСЛУЖИТЬ,, , быть ,,ИЗБРАННЫМ,, , МАЛО быть в НАТО , США например 100% НЕ ЗА КАЖДОГО ВПРЯГУТСА а вот за Америку % 70-90 ШЕСТЕРОК ПОБЕГУТ ЗАЩИЩАТЬ ....!!!

Александр Свитайло

Все дело в огромных деньгах, которыми подпитывается военное производство. Сейчас США строго контролируют этот вопрос и заставляют своих НАТОвских европейских шестерок покупать оружие только американского производства. Не зря у них на этой почве такой рост ВВП, потому что миллиарды туда вливаются. А когда Макрон захотел точно так же загрузить свои военные заводы, америкосы ему сказали не рыпаться, а искать снаряды на стороне.... Вот он и попробовал запустить тему с вводом европейских сил повоевать на территории Хохлрейха, чтобы хотя под этим соусом можно было запустить свою военную промышленность и получать огромное финансирование