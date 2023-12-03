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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин считает, что Беришу должны были удалить в матче со «Спартаком»: «Он двумя ногами прыгает, это агрессия в отношении Абаскаля»

Лапочкин считает, что Беришу должны были удалить в матче со «Спартаком»: «Он двумя ногами прыгает, это агрессия в отношении Абаскаля»

На 34-й минуте матча между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1) Бернард Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с Гильермо Абаскалем.

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