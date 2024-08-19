На атакованный вандалами арт-объект в Астрахани вернули символы полиции

Хулиганский поступок не остался незамеченным. На прошлой неделе ПУНКТ-А писал о неприятном случае: от рук вандалов в центре Астрахани пострадал единственный в стране полицейский арт-объект в видео кресла с фуражкой.
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