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Несекретные материалы

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650 дронов ВСУ пытались прорвать ПВО Москвы: есть жертвы и разрушения

650 дронов ВСУ пытались прорвать ПВО Москвы: есть жертвы и разрушения

Боевики киевского режима минувшей ночью предприняли очередную попытку прорвать ПВО Московского региона, выпустив в направлении российской столицы 650 беспилотных летательных аппаратов.

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