Боевики киевского режима минувшей ночью предприняли очередную попытку прорвать ПВО Московского региона, выпустив в направлении российской столицы 650 беспилотных летательных аппаратов.
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Указания трампа не бить по НПЗ,для зели не указ,сам себе яму роет.
В первую очередь надо утилизировать эту мразь - зеленского и его скоморохов, дорвавшихся до власти!