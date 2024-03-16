Власти КНР не справляются с кризисом недвижимости. В феврале цены на недвижимость продолжили падать

Власти Китая не сумели остановить падение цен на дома и квартиры в новом году. По их указке, банки пошли на рекордное снижение базовой ставки по ипотечным кредитам в прошлом месяце, вслед за снижением ставок Народного Банка.
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