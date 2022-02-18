Закон и Порядок

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Постпред США в ООН: Россия «уже вторгалась» в Восточную Европу

Постпред США в ООН: Россия «уже вторгалась» в Восточную Европу

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что РФ «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.

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