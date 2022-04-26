Олимпийской чемпионке Камиле Валиевой исполнилось 16 лет

Сегодня российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения, ей исполняется 16 лет. Валиева – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в команде, а также чемпионка Европы и России, победительница двух этапов взрослого Гран-при.

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