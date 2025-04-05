Суд в Москве арестовал чиновника Минобороны

Он пробудет в СИЗО месяц и 22 суток.фото: t.me/gumvdsoСавеловский районный суд Москвы арестовал начальника управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны Юрия Кожевникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии