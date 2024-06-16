Террористам из ростовского СИЗО передали флаг ИГ под видом полотенец. Кто мог помочь преступникам в организации побега?

Флаг ИГ захватчикам ростовского СИЗО-1 передали под видом полотенец Террористам из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватившим в воскресенье, 16 июня, заложников, предположительно, передали флаг «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и повязки на головы под видом полотенец.