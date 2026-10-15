За заросший сорняками участок в Рязанском районе владелец был дважды оштрафован: сначала на 20 тысяч рублей, затем, за неуплату штрафа, на 40 тысяч рублей.
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